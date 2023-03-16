Четыре человека пострадали из-за поджога управляющей компании в Подмосковье

Пенсионер поджог офис управляющей компании в подмосковном Дмитрове. Пострадали четыре человека.

Как рассказали в Следственном комитете, мужчина последнее время работал в этой компании слесарем, но его уволили. Тогда он решил отомстить: пришел в офис, облил кабинет и бывших сотрудников горючим и подпалил. Пострадавшие с ожогами различной степени находятся в больнице. Поджигателя задержали.

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