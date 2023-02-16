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16 февраля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": полицейские задержали избившего сотрудницу пункта выдачи заказов

"Московский патруль": полицейские задержали избившего сотрудницу пункта выдачи заказов

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Хулиган, который избил сотрудницу пункта выдачи заказов в подмосковном Лыткарине, задержан полицейскими. Из Брянской области, где у него проживают жена и ребенок, подозреваемого доставили в Люберцы.

На допросе мужчина вел себя скромно и заявил о том, что в момент нападения был сильно пьян. По одной из версий, посетитель начал вести себя неадекватно после того, как девушка отказалась от близости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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