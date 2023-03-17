Житель одного из ЖК выбросил деньги из окна во время обыска на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Житель жилого комплекса на Русаковской улице, расположенного на северо-востоке Москвы, выбросил из окна квартиры пакет с деньгами, когда к нему пришли с обысками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

"Инцидент произошел в ЖК на Русаковской улице утром в пятницу. Из окна один из жильцов выбросил пакет с валютой, купюры номиналом 500 евро и 100 долларов рассыпались под окнами. По предварительным данным, таким образом он пытался скрыть накопления от прибывших с обысками силовиков", – говорится в сообщении.

Специалисты силовых структур собрали выброшенные средства, они станут частью материалов дела. Информация о том, какое уголовное дело было заведено, не уточнялась.

Ранее сообщалось, что пенсионерка в Москве по наводке мошенников выбросила в окно несколько сотен тысяч рублей. К ней обратился незнакомец, представившийся правоохранителем. Он "проинструктировал" женщину, как себя вести при звонке злоумышленника. Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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