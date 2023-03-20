Отец основателя группы Cream Soda рассказал, что не верит в смерть сыновей

Фото: Instagram.com (признана экстремистской и запрещена в России)/dimanova

Отец основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, провалившегося под лед на Волге, не верит в случившееся. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".



По одной из версий, в ночь на 20 марта компания из 10 человек оказалась на льду из-за традиции, по которой они ежегодно переходили реку туда и обратно. Пять человек провалились под лед, только двоим удалось спастись, но один из них скончался в машине скорой помощи. Родные Дмитрия и его брата Романа не верят в то, что мужчины могли подвергнуть себя такому риску.

"Мы, конечно, не знали, что они собираются переходить реку. Не было такой традиции у них. Если это и произошло, то это точно случайность. Дима не любит экстрим, это на него не похоже", – рассказал отец музыканта Андрей Свиргунов.

По словам отца, Роман тоже не мог такого сделать, а самый младший сын – Денис – находился в этот момент в школе.

По второй версии, компания решила потанцевать на льду, который не выдержал и треснул. Как отметили родные Свиргуновых, о произошедшем они узнали из прессы.

"Это информация еще не подтвержденная. Еще рано. Поиски продолжаются. Я надеюсь, что все обойдется, я буду молиться", – сказал отец Свиргуновых.

Как отметила спасатель-водолаз Светлана Руденко, поиски людей осложняются сильным течением реки. Об этом сообщает Life.ru.

"Есть вероятность, что их вообще не найдут. <...> На некоторых участках, где сильное течение, работать будет невозможно. Силами МЧС бесплатно поиски долго не будут проводиться, есть коммерческие службы, которые занимаются за деньги поисками людей, водолазные работы", – пояснила она.

Руденко считает, что если людей не могут найти в течение долгого времени, то, скорее всего, они уже мертвы. Тела могло прибить к повороту реки, поэтому эти места стоит осматривать тщательнее, отметила спасатель.

Ранее в Ярославской области опознали тело лидера группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, который провалился под лед на Волге. Как уточнили в пожарно-спасательной службе региона, поисками остальных пропавших сейчас занимаются три водолаза. Их работу осложняет сильное течение.

Основатель группы Cream Soda провалился под лед во время отдыха в Ярославской области

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