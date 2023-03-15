"Московский патруль": убийцу бизнесмена Маругова признали вменяемым

Стали известны результаты экспертизы состояния здоровья киллер Александра Мавриди. Фигурант дела об убийстве бизнесмена Владимира Маругова, называемого "колбасным королем", является вменяемым.

Кроме того, в зале московского областного суда на процессе по делу Мавриди появились новые правила для прессы. Подсудимых можно снимать только издалека, общаться с участниками процесса запрещено. За порядком следят больше десятка полицейских и бойцов спецназа.

Ужесточение связано с эпатажным поведением самого Мавриди и его сообщников. Предыдущие процессы они старались превратить в шоу. Сквернословили, буянили и угрожали журналистам. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.