Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 марта, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": убийцу бизнесмена Маругова признали вменяемым

"Московский патруль": убийцу бизнесмена Маругова признали вменяемым

"Московский патруль": подмосковный суд вынес приговор убийце 5-летней девочки

Новости часа: российские ПВО за сутки перехватили 23 снаряда HIMARS, "Смерч" и "Ураган"

Избившим пассажира столичного метро назначили от 8,5 до 12 лет колонии

"Актуальный репортаж": следователи раскрыли мошенническую группу с офисами в "Москва-Сити"

"Московский патруль": суд арестовал мужчину, толкнувшего подростка под поезд в метро

Суд арестовал мужчину, который толкнул подростка под поезд на станции "Киевская"

Суд в Москве арестовал до 9 мая мужчину, столкнувшего подростка на пути перед поездом

Верховный суд РФ разрешил требовать компенсацию за опоздание автобуса

"Московский патруль": в суде рассматривают дело об убийстве журналистки Дарьи Дугиной

Стали известны результаты экспертизы состояния здоровья киллер Александра Мавриди. Фигурант дела об убийстве бизнесмена Владимира Маругова, называемого "колбасным королем", является вменяемым.

Кроме того, в зале московского областного суда на процессе по делу Мавриди появились новые правила для прессы. Подсудимых можно снимать только издалека, общаться с участниками процесса запрещено. За порядком следят больше десятка полицейских и бойцов спецназа.

Ужесточение связано с эпатажным поведением самого Мавриди и его сообщников. Предыдущие процессы они старались превратить в шоу. Сквернословили, буянили и угрожали журналистам. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
судыпроисшествиявидеоАлексей ЦелищевАндрей Романов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика