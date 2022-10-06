Захарова прокомментировала статью американского СМИ об убийстве Дугиной

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью The New York Times об убийстве журналистки Дарьи Дугиной. Ее слова приводит Общественная служба новостей.

По ее словам, Вашингтон всегда создает монстров, которые после начинают верить в собственную самостоятельность.

Захарова отметила, что таких примеров миллион, а сценарий всегда одинаковый.

Ранее газета The New York Times написала, будто американская разведка считает, что к убийству Дугиной причастны представители властей Украины. По данным издания, это произошло без ведома американских кураторов – США не причастны к преступлению и не предоставляли какой-либо разведывательной информации. США якобы упрекнули украинских чиновников в убийстве и в отсутствии прозрачности Украины в отношении ее военных и тайных планов.

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, в котором находилась Дугина, взорвался во время движения на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье 21 августа.

В ФСБ РФ посчитали, что причастными к убийству девушки являются спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали гражданку Украины Наталью Вовк. Уточнялось, что Вовк скрылась в Эстонии.



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