Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 16:34

Политика

Захарова заявила об отсутствии предпосылок к возобновлению диалога с Грузией

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Предпосылок для возобновления политического диалога между Россией и Грузией пока нет. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск Тбилиси против Москвы, постановив взыскать с РФ компенсацию в размере 253 миллионов евро за якобы имевшие место нарушения прав человека после конфликта в 2008 году.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что страна ведет прагматичную внешнюю политику по отношению к России. По его словам, существенным препятствием для нормализации двусторонних отношений остается вопрос территориальной целостности Грузии. Он также подчеркнул, что несмотря на отсутствие дипломатических отношений, между Грузией и Россией сохраняются торгово-экономические связи.

При этом директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин сообщал, что Москва настроена на нормализацию отношений с Тбилиси, если последний не станет разменной монетой в играх против России. По его словам, Грузия демонстрирует здравый прагматизм и тенденцию к многовекторности во внешних делах.

Читайте также


политика

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика