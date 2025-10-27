Грузия отменила участие в заседании "Евронеста"

Фото: 123RF.com/tatabrada

Грузинская делегация не станет участвовать в заседании Парламентской ассамблеи Восточного партнерства ("Евронест"), заявил глава парламентского комитета по европейской интеграции Грузии Леван Махашвили на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его словам, грузинские власти обеспокоены действиями некоторых членов европейского парламента, которые присоединялись к акциям протеста в Тбилиси и своими заявлениями поощряли беспорядки и радикализацию в обществе. Кроме того, враждебная риторика и шаги самого Европарламента также противоречат принципам партнерства и взаимного уважения, считает политик.

Под видом представителей гражданского общества на "Евронест" пригласили лиц, которые не только поддерживали попытку оппозиционных сил свергнуть законную власть, но и не признавали выборы в Грузии. При этом тот факт, что большая часть стран-партнеров также не участвует в заседании ассамблеи, должен стать серьезным сигналом для Европарламента, резюмировал Махашвили.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявлял, что Запад стал вводить санкции против Грузии потому, что страна не открыла второй фронт против России. Политик указывал, что санкциями и шантажом Грузию "никто не запугает и власти не свернут с избранного пути". По словам Каладзе, санкции против России навредили бы Грузии.

