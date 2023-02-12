Два ребенка пострадали в аварии на Волгоградском проспекте в Москве

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Двое несовершеннолетних получили травмы в ДТП с участием двух автомобилей на Волгоградском проспекте. Об этом информирует телеграм-канал столичной прокуратуры.

В результате аварии пострадали мальчик и девочка 2020-го и 2019 годов рождения. Их доставили в медучреждение для осмотра. По предварительной информации, угрозы жизни и здоровью у детей нет.

"Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также принятие процессуального решения по факту ДТП", – говорится в сообщении.

О столкновении двух автомобилей на Волгоградском проспекте в районе дома 181, корпус 1 стало известно в воскресенье, 12 февраля. Отмечалось, что движение на месте аварии сильно затруднено. Водителям рекомендовали объезжать данный участок.

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