Айсберг размером с Лондон откололся в Антарктиде

Айсберг размером почти с Лондон отделился от шельфового ледника Брант в Антарктиде. Толщина айсберга составляет около 150 метров, а вес – 200 миллиардов тонн.

Британские ученые объяснили, что новый айсберг не является следствием изменения климата. По их словам, это последствия естественных изменений ледника, так как трещины на его поверхности заметили еще 10 лет назад.

Каким странам могут угрожать отколовшиеся льдины? Насколько это может быть опасно для судов в океане? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.