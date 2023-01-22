В США рассказали, что может подтолкнуть Германию к поставкам таков Leopard на Украину

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В Соединенных Штатах заявили, что поставки танков Abrams на Украину подтолкнут ФРГ к отправке танков Leopard. Об этом сообщает ABC News.

Такое мнение выразил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол.

"Если бы мы объявили, что собираемся передать танки Abrams, хотя бы один, <...> тогда они (немцы. – Прим. ред.) поставили бы танки Leopard", – отметил он.

Ранее обозреватель немецкого издания Spiegel Томас Фишер заявил, что Германии нужно дважды подумать, прежде чем принимать решение о поставке Украине танков. Он добавил, что ему не кажется убедительной стратегия, направленная на постоянное увеличение объема выделяемых Киеву средств.

До этого вице-канцлер Германии Роберт Хабек объяснил нежелание Берлина отправлять танки на Украину историческим прошлым. В Белом доме назвали данное заявление нелогичным, указав, что ФРГ поставила США в сложное положение.

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