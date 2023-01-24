12:32Политика
Лукашенко сообщил, что Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении
Фото: kremlin.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что украинское правительство предложило ему заключить пакт о ненападении. При этом Киев якобы продолжает параллельно готовить боевиков. Слова белорусского лидера передает агентство БелТА.
"Не знаю, зачем это украинцам", – сказал он на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране.
Лукашенко подчеркнул, что в действиях Киева наблюдаются некоторые противоречия, поскольку власти Украины просят Белоруссию не вступать в военный конфликт, но при этом вооружают боевиков, которые могут представлять из себя потенциальную угрозу, и готовят "гремучую смесь".
Ранее в Белоруссию прибыл эшелон с военнослужащими и российской военной техникой, входящими в состав региональной группировки войск Союзного государства. По информации Минобороны республики, техника перемещена на территорию страны для обеспечения безопасности государства.
Также с 5 января комитет государственной безопасности Белоруссии проводит учения в Минской и Витебской областях. В ходе них проверяется готовность реагирования госорганов на акты терроризма.
РФ и Белоруссия подписали меморандум о безопасности и купировании угроз
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!