Лукашенко сообщил, что Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что украинское правительство предложило ему заключить пакт о ненападении. При этом Киев якобы продолжает параллельно готовить боевиков. Слова белорусского лидера передает агентство БелТА.

"Не знаю, зачем это украинцам", – сказал он на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране.

Лукашенко подчеркнул, что в действиях Киева наблюдаются некоторые противоречия, поскольку власти Украины просят Белоруссию не вступать в военный конфликт, но при этом вооружают боевиков, которые могут представлять из себя потенциальную угрозу, и готовят "гремучую смесь".

Ранее в Белоруссию прибыл эшелон с военнослужащими и российской военной техникой, входящими в состав региональной группировки войск Союзного государства. По информации Минобороны республики, техника перемещена на территорию страны для обеспечения безопасности государства.

Также с 5 января комитет государственной безопасности Белоруссии проводит учения в Минской и Витебской областях. В ходе них проверяется готовность реагирования госорганов на акты терроризма.

РФ и Белоруссия подписали меморандум о безопасности и купировании угроз

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!