Комитет госбезопасности Белоруссии проводит учения в Минской и Витебской областях

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Комитет государственной безопасности Белоруссии проводит учения в Минской и Витебской областях. В ходе них проверяется готовность реагирования госорганов на акты терроризма. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"С 5 января 2023 года комитетом государственной безопасности на территории Минской и Витебской областей проводятся учения по проверке готовности государственных органов к реагированию и взаимодействию на акты терроризма. Сценарием учений предусмотрено задействование военной техники", – говорится в сообщении спецслужбы.

Ранее стало известно, что в Белоруссию прибыл эшелон с военнослужащими и российской военной техникой, входящими в состав региональной группировки войск Союзного государства. По информации ведомства, техника перемещена на территорию страны для обеспечения безопасности государства.

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