Вертолет эвакуировал со льдины 40 рыбаков в Сахалинской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели с помощью вертолета Ми-8 провели эвакуацию 40 рыбаков в Сахалинской области, которые оказались на отколовшейся льдине. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"Спасательная операция на Сахалине проводится на удалении 1,5–2 километров от линии отрыва, в сложных погодных условиях, при сильном ветре", – говорится в сообщении.

По данным МЧС, льдину оторвало в районе села Лесное. Операция по спасению продолжается. На территорию происшествия прибыла наземная группировка спасателей и сотрудников государственной инспекции по маломерным судам, рассказали в ведомстве. К операции привлечены 14 человек и 11 единиц техники.

Ранее в СУ СК РФ заявили, что тела трех рыбаков нашли в палатке на льду озера Салтаим в Омской области. По данным следствия, смерть мужчин наступила от острого отравления угарным газом.

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