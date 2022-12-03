В Москве ввели усиленное патрулирование рек и водоемов из-за хрупкого льда

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На реках, прудах и других водоемах Москвы ввели усиленное патрулирование из-за хрупкого льда, заявил зааммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах постоянно контролируют обстановку в районах рек и водоемов, так как лед пока хрупкий, а случаи выхода на него людей, несмотря на все предупреждения, к сожалению, есть", – сказал он.

Бирюков призвал горожан быть аккуратными, не выходить на лед, а также внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок у воды. Он уточнил, что безопасность обеспечивают 500 сотрудников 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

"Под особым контролем – места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах", – отметил Бирюков.

Он пояснил, что замеры толщины льда проводятся регулярно. По данным комплекса городского хозяйства Москвы, в настоящее время толщина льда на внутренних водоемах составляет до 17 сантиметров, на Химкинском водохранилище и Москве-реке – до 5 сантиметров, в заливах и поймах Москвы-реки – до 9 сантиметров, в ТиНАО – до 11 сантиметров.

Ранее восьмиклассник провалился под лед и утонул на реке Купавинке в Подмосковье. Сообщалось, что школьник пошел на прогулку с приятелем в Старой Купавне. Когда восьмиклассник ушел под воду, его друг не смог помочь мальчику. Тело ребенка нашли сотрудники Мособлпожспаса.

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