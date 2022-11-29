10:49Происшествия
Школьник провалился под лед и утонул в Подмосковье
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Восьмиклассник провалился под лед и утонул на реке Купавинке в Подмосковье. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, школьник пошел на прогулку с приятелем в Старой Купавне. Когда восьмиклассник ушел под воду, его друг не смог помочь мальчику.
Тело ребенка нашли сотрудники Мособлпожспаса.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Фрязине рыбаки провалились под лед. Один выбрался сам, а другого вытащили спасатели. Похожая история произошла и в Обнинске, где мужчину вытащили из ледяной воды. Он попал в больницу с переохлаждением.
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