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Сотрудники МЧС спасли девушку, провалившуюся под лед в Йошкар-Оле

Сотрудники МЧС спасли девушку, провалившуюся под лед в Йошкар-Оле

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В Йошкар-Оле сотрудники МЧС вытащили с середины реки девушку, провалившуюся под лед. Кадры спасения выложили в сеть очевидцы. К моменту приезда спасателей девушка была без сознания, но еще держалась на поверхности воды. Как она там оказалась – неизвестно.

Добираться до девушки пришлось вплавь, однако спасателям удалось ее вытащить на берег. Она была доставлена в отделение местной больницы. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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