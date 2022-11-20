Сотрудники МЧС спасли девушку, провалившуюся под лед в Йошкар-Оле

В Йошкар-Оле сотрудники МЧС вытащили с середины реки девушку, провалившуюся под лед. Кадры спасения выложили в сеть очевидцы. К моменту приезда спасателей девушка была без сознания, но еще держалась на поверхности воды. Как она там оказалась – неизвестно.

Добираться до девушки пришлось вплавь, однако спасателям удалось ее вытащить на берег. Она была доставлена в отделение местной больницы. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.