Среди погибших после ЧП в доме на Сахалине четверо детей

Фото: телеграм-канал "Лимаренко Brief"

Один человек может оставаться под завалами после взрыва бытового газа в жилом доме на Сахалине, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, уже известно о девяти жертвах трагедии, среди них четверо детей.

"Одного человека еще ищем, уже разобрали весь подъезд, находимся на минусовых отметках, продолжаем искать одного человека", – сказал Лимаренко.

Губернатор находится на месте происшествия в Тымовском. Он подчеркнул, что у них уже стемнело, но работы будут продолжаться и ночью.

Мощный взрыв прогремел 19 ноября в многоквартирном жилом доме в городе Тымовской на Сахалине. В результате произошло обрушения с пятого по первый этажи здания.

Согласно предварительной версии, причиной инцидента стал взрыв газового баллона. В разборах завалов задействованы 59 человек и 13 единиц техники. Также к месту ЧП выдвинулась аэромобильная группировка спасателей в составе 26 человек и 4 единицы техники.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. На место происшествия вылетели руководитель регионального следственного управления, а также следователи-криминалисты.



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