08:16Происшествия
Взрыв газа произошел в жилом доме в Сахалинской области
Фото: телеграм-канал "ЧП Сахалин"
Мощный взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме в городе Тымовское Сахалинской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"Произошло обрушение с 5 по 1 этаж. Под завалами могут находится 6 человек. Спасатели разбирают завалы, ведётся поиск людей", – говорится в сообщении.
Как сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор региона Валерий Лимаренко, дом не был газифицирован. Согласно предварительной версии спасателей, там взорвался газовый баллон.
В разборах завалов задействованы 59 человек и 13 единиц техники. На место инцидента направлен вертолет Ми-8 МЧС.
По словам Лимаренко, к настоящему времени спасатели извлекли из-под завалов тела трех погибших. Между тем ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает еще об одном погибшем.
Также известно как минимум об одном пострадавшем. Сейчас готовятся списки жильцов дома, для них организован пункт временного размещения.
В конце октября взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Каспийске. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. По факту происшествия была проведена прокурорская проверка, материалы были направлены в СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
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