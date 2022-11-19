Взрыв газа произошел в жилом доме в Сахалинской области

Фото: телеграм-канал "ЧП Сахалин"

Мощный взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме в городе Тымовское Сахалинской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Произошло обрушение с 5 по 1 этаж. Под завалами могут находится 6 человек. Спасатели разбирают завалы, ведётся поиск людей", – говорится в сообщении.

Как сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор региона Валерий Лимаренко, дом не был газифицирован. Согласно предварительной версии спасателей, там взорвался газовый баллон.

В разборах завалов задействованы 59 человек и 13 единиц техники. На место инцидента направлен вертолет Ми-8 МЧС.

По словам Лимаренко, к настоящему времени спасатели извлекли из-под завалов тела трех погибших. Между тем ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает еще об одном погибшем.

Также известно как минимум об одном пострадавшем. Сейчас готовятся списки жильцов дома, для них организован пункт временного размещения.

В конце октября взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Каспийске. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. По факту происшествия была проведена прокурорская проверка, материалы были направлены в СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.



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