Второе за день ЧП произошло в поселке Тымовское на Сахалине

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Многоквартирный дом загорелся в поселке Тымовское Сахалинской области, где ранее в пятницу несколько человек погибли из-за взрыва газа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

"20 ноября в 00.29 (16:29 по московскому времени. – Прим. ред.) <...> поступило сообщение о возгорании квартиры в жилом многоквартирном деревянном доме по адресу: улица Торговая, дом 23а", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарные прибыли на место происшествия всего спустя три минуты, однако к этому времени огонь успел переброситься на крышу, охватив площадь в 400 квадратных метров.

Жителей эвакуировали из здания. В ликвидации возгорания принимают участие 17 человек и три единицы техники.

Ранее 19 ноября мощный взрыв прогремел в многоквартирном жилом доме в городе Тымовской на Сахалине. В результате произошло обрушения с пятого по первый этажи здания.

В результате погибли девять человек, в том числе четверо детей. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.



Число жертв взрыва в доме на Сахалине выросло до девяти

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