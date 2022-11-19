18:52Происшествия
Второе за день ЧП произошло в поселке Тымовское на Сахалине
Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"
Многоквартирный дом загорелся в поселке Тымовское Сахалинской области, где ранее в пятницу несколько человек погибли из-за взрыва газа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
"20 ноября в 00.29 (16:29 по московскому времени. – Прим. ред.) <...> поступило сообщение о возгорании квартиры в жилом многоквартирном деревянном доме по адресу: улица Торговая, дом 23а", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарные прибыли на место происшествия всего спустя три минуты, однако к этому времени огонь успел переброситься на крышу, охватив площадь в 400 квадратных метров.
Жителей эвакуировали из здания. В ликвидации возгорания принимают участие 17 человек и три единицы техники.
Ранее 19 ноября мощный взрыв прогремел в многоквартирном жилом доме в городе Тымовской на Сахалине. В результате произошло обрушения с пятого по первый этажи здания.
В результате погибли девять человек, в том числе четверо детей. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Число жертв взрыва в доме на Сахалине выросло до девяти
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