Бастрыкин поручил передать дело об обрушении дома на Сахалине в центральный аппарат СК

Фото: телеграм-канал "Лимаренко Brief"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об обрушении части жилого дома в поселке Тымовское Сахалинской области в центральный аппарат СК, сообщает пресс-служба ведомства.

Для оказания практической помощи к расследованию уголовного дела подключились криминалисты центрального аппарата.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, что двоим пострадавшим в результате ЧП оказывается медицинская помощь. Их доставили в местную больницу, однако решается вопрос о перевозке их на вертолете в Южно-Сахалинск.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что при разборе завалов дома пострадал пожарный муниципальной пожарной охраны. Ему оказана помощь, госпитализация не потребовалась.

Уже известно о девяти жертвах трагедии, среди них четверо детей. По словам Лимаренко, семьям погибших выплатят по миллиону рублей и помогут с похоронами. Кроме того, взамен утраченного жилья жителям дома купят квартиры в этом же населенном пункте. Пока им предложат временное жилье.

"Что касается немедленной помощи, то предусмотрены денежные средства по 30 тысяч рублей от муниципалитета. Будем, наверное, выдавать их завтра. И сейчас определяемся, какую сумму выделит областной бюджет, чтобы можно было купить новую мебель, потому что все утрачено у людей", – сказал глава региона.

Он также сообщил, что поиски одного человека продолжаются, он может оставаться под завалами. Губернатор находится на месте происшествия в Тымовском. Он подчеркнул, что у них уже стемнело, но работы будут продолжаться и ночью.

Мощный взрыв прогремел 19 ноября в многоквартирном жилом доме в городе Тымовской на Сахалине. В результате произошло обрушения с пятого по первый этажи здания.

Согласно предварительной версии, причиной инцидента стал взрыв газового баллона. В разборах завалов задействованы 59 человек и 13 единиц техники. Также к месту ЧП выдвинулась аэромобильная группировка спасателей в составе 26 человек и 4 единицы техники.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. На место происшествия вылетели руководитель регионального следственного управления, а также следователи-криминалисты.



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