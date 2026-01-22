Прокуратура заявила об отсутствии ущерба экологии после ЧП с хлором в Братске

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Инцидент с повышением концентрации хлора на предприятии в Братске не повлек негативных последствий для окружающей среды. Об этом сообщила в телеграм-канале Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура после обработки результатов первичной проверки.

В ведомстве отметили, что на данный момент признаков угрозы компонентам окружающей среды – почве, водным объектам и атмосферному воздуху – не выявлено. Контролирующие службы продолжают мониторинг состояния воздуха и возможных выбросов загрязняющих веществ.

Официально предприятие не называется, однако по некоторым данным, в Братске действует целлюлозно-бумажный комбинат, входящий в группу "Илим".

ЧП с хлором на промышленном предприятии в Братске произошло 22 января. В результате шесть человек обратились за помощью в медучреждение. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве.

