Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Российские силовики совместно с подразделениями военной полиции задержали троих пособников ВСУ, которые готовили теракт против мирных жителей в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск "Днепр" Романа Кодряна.

Кроме того, по его словам, силовики обнаружили два украинских схрона с оружием и боеприпасами. Все взрывоопасные предметы были уничтожены на полигоне, добавил Кодрян.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ и огневые позиции украинских САУ "Гвоздика" около города Марьинка в ДНР расчетами 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б".

До этого прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий рассказал, что в республике готовился теракт против делегации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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