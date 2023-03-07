ФСБ ликвидировала 23 подпольные мастерские по изготовлению оружия в 27 регионах РФ

Фото: ФСБ РФ

Сотрудники силовых ведомств пресекли деятельность 23 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов в 27 регионах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

"ФСБ РФ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 59 жителей 34 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", – говорится в сообщении.

Обыски были проведены в январе 2023 года в Москве и Севастополе, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Крыму и других российских регионах. Их организовали по адресам проживания лиц, причастных к незаконной деятельности, связанной с оружием.

В результате обысков сотрудники силовых подразделений изъяли 118 единиц огнестрельного оружия отечественного и зарубежного производства: 2 пулемета, 14 автоматов (в том числе АК-74, АКМ, ЛКМС), 3 пистолета-пулемета ("Кедр", ППС), 28 винтовок, карабинов и ружей (в том числе Joseph, "Вепрь"), 65 пистолетов и револьверов (в том числе "Наган", Mauser, Walther, Smith&Wesson), 2 подствольных гранатомета ГП-25, а также 17 артиллерийских снарядов и мин, 21 ручную гранату, более 13 тысяч патронов различного калибра и другие средства вооружения.

До этого ФСБ выявила 93 жителей в 38 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

Из незаконного оборота изъяли 253 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.



ФСБ выявила 93 подпольных оружейника в 38 регионах РФ

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