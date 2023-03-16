ВС России уничтожили украинский склад боеприпасов возле Марьинки в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ и огневые позиции украинских САУ "Гвоздика" около города Марьинка в ДНР расчетами 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Ивана Бигма.

Кроме того, на авдеевском направлении ударами вертолетов армейской авиации был уничтожен временный пункт дислокации личного состава ВСУ.

По словам начальника пресс-центра, координаты пункта были выявлены бойцами первого армейского корпуса при помощи тепловизоров и разведывательных средств.

Ранее сообщалось, что штурмовые группы ВС России уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области, а также сорвали две попытки переброски резервов.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили склад Вооруженных сил Украины на территории предприятия "Укрэнергочермет" в районе Запорожья.

ВС РФ уничтожили 8 единиц техники ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

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