В ДНР сообщили об отступлении частей ВСУ из Артемовска по проселочным дорогам

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Врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам.

"Периодически из Артемовска пытаются отступить какие-то разрозненные части ВСУ. Ввиду того, что дороги контролируются, они пытаются отступать проселочными дорогами или полями, через лесопосадки", – сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24".

По словам чиновника, отступать украинские части могут только пешком, поскольку из-за весенней распутицы техника застревает в грязи и становится легкой мишенью. Также Ян Гагин заявил, что "противник несет серьезные потери в живой силе и технике", предпринимая попытки контрнаступления.

Накануне стало известно, что президент Украины провел заседание ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого киевские власти решили продолжить удерживать Артемовск.

По оценке основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, под Артемовском украинские войска ежемесячно теряют примерно 10–11 тысяч военных. Бизнесмен не уточнил число потерь ВСУ в части военной техники, сославшись на секретность этой информации.

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