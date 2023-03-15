Немецкий журналист заявил об уничтожении ключевого укрепления ВСУ в Артемовске

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Журналист немецкой газеты Bild Юлиан Репке сообщил о крушении очередного рубежа обороны украинской армии в Артемовске (украинское название – Бахмут. – Прим. ред.).

"Этот рубеж был последней надеждой Украины на создание прочного фронта внутри города <…>. Теперь его нет, и российские войска могут продвигаться вперед улица за улицей", – написал журналист в Twitter.

Ранее сообщалось, что власти Украины решили продолжать удерживать Артемовск. Президент страны Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором и было принято соответствующее решение.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что потери украинских войск под Артемовском ежемесячно составляют порядка 10–11 тысяч военных.

Пригожин рассказал о продвижении российских войск в Артемовске

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