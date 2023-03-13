Российская армия начала отрезать пути подвоза резервов ВСУ в Артемовск

Фото: Минобороны РФ

Боец ЧВК "Вагнер" рассказал, что армия РФ начала отрезать пути подвоза резервов ВСУ в Артемовск. Он объяснил, что российские военнослужащие подходят к железной дороге, по которой и осуществляется снабжение украинских войск.

"Это западная сторона (Артемовска. – Прим. ред.), впереди всем знакомый населенный пункт Часов Яр, соответственно, в трех километрах железная дорога", – передает РИА Новости его слова.

Он добавил, что Вооруженные силы РФ продвигаются северо-западнее населенного пункта, преграждая автомобильные пути снабжения врага.

Ранее командир подразделения украинских войск Денис Ярославский предположил, что ВСУ могут попасть в котел в Артемовске, как это случилось в 2015 году в Дебальцеве. Он подчеркнул, что в настоящее время в городе ведутся бои за каждый переулок. Командир ВСУ признал, что удерживать дома трудно.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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