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Причина больших потерь в рядах украинской армии в Артемовске заключается в отсутствии возможности эвакуировать раненых. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Украинские войска несут большие потери (в Артемовске. – Прим. ред.), особенно сейчас, когда мощеные дороги больше не доступны для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, а альтернативные грунтовые дороги непроходимы для многих колесных транспортных средств", – отмечается в материале.

Ранее газета El Pais написала, что потери украинской стороны составляют десятки тысяч человек, однако власти Украины отказываются это признавать. В статье подчеркивалось, что вице-премьер Украины Ирина Верещук отрицает, что украинской армии не хватает военнослужащих.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ в феврале 2023 года превысили 11 тысяч бойцов, что более чем на 40% выше в сравнении с прошлым месяцем. Он отметил, что поддержка от Запада не помогла солдатам украинской стороны преуспеть на фронте.



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