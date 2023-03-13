Потери украинской стороны составляют десятки тысяч человек – СМИ

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Потери украинской стороны составляют десятки тысяч человек, однако власти Украины отказываются это признавать. Об этом пишет газета El Pais.

В статье подчеркивается, что вице-премьер Украины Ирина Верещук отрицает, что украинской армии не хватает военнослужащих.

"Она отрицает, что Украине не хватает солдат, несмотря на то что страна уже больше года ведет боевые действия и несмотря на десятки тысяч погибших", – говорится в материале.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ в феврале 2023 года превысили 11 тысяч бойцов, что более чем на 40% выше в сравнении с прошлым месяцем. Он отметил, что поддержка от Запада не помогла солдатам украинской стороны преуспеть на фронте.

В свою очередь, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что потери Вооруженных сил Украины в Соледаре и Артемовске составили десятки тысяч солдат. По его словам, ВСУ не способны организовать контратаку ни на одном направлении.



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