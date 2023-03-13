Выжившие из 131-го разведбата ВСУ рассказали об ужасах под Кременной – СМИ

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Российские войска днем и ночью наступают в районе Кременной в ЛНР, в связи с чем украинские подразделения измучены и несут тяжелые потери. Об этом сообщает Times со ссылкой на участников этих боев из 131-го разведбатальона ВСУ.

Они рассказали, что на этом участке российские ВС применяют артиллерию и минометы. Обстрелы происходят каждый день по несколько раз, после чего в бой вступает пехота. По признанию участников боев, свои позиции в сосновом бору под Кременной они назвали "проклятым лесом".

Также, по словам украинских солдат, у российской армии много танков, поэтому организовать контрнаступление на этом направлении вряд ли получится.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ в феврале 2023 года превысили 11 тысяч бойцов, что более чем на 40% выше в сравнении с прошлым месяцем. Он отметил, что поддержка от Запада не помогла солдатам украинской стороны преуспеть на фронте.

В свою очередь, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что потери Вооруженных сил Украины в Соледаре и Артемовске составили десятки тысяч солдат. По его словам, ВСУ не способны организовать контратаку ни на одном направлении.



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