В ЧВК "Вагнер" рассказали, что Украина применяет все виды вооружений под Артемовском

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Боец ЧВК "Вагнер" сообщил о скором обрушении украинской обороны в направлении Часова Яра под Артемовском, передает РИА Новости.

"Здесь они достаточно неплохо держат оборону, но через день-два она посыплется все равно", – заявил собеседник информагентства.

Боец рассказал, что украинские войска задействуют против российских солдат авиацию, в том числе вертолеты, которые атакуют живую силу, а также окопы и лесопосадки.

Кроме того, ВСУ применяют так называемую танковую карусель, когда танковые отряды посменно обстреливают позиции противника. При этом позиции украинских войск оборудованы у жилых домов.

Ранее стало известно, что российская армия начала отрезать пути подвоза резервов ВСУ в Артемовск. В частности, под контролем Вооруженных сил РФ могут оказаться железная и автомобильная дороги.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Пригожин рассказал о продвижении российских войск в Артемовске

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