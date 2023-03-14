Качество ВСУ ухудшилось с начала СВО из-за потери опытных солдат – СМИ

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Качество войск ВСУ с начала спецоперации на Украине ухудшилось из-за потери опытных бойцов и офицеров. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

По данным газеты, в связи с этим некоторые украинские чиновники перестали верить в возможность контрнаступления ВСУ. В материале издания сообщается, что Украина, в частности, потеряла младших офицеров, которые в течение девяти лет проходили обучение в США.

Как сообщил газете неназванный чиновник из Германии, около 120 тысяч бойцов ВСУ погибли или получили различные ранения. По словам американского чиновника, Украина отдельно готовит некоторых военных для контрнаступления, не отправляя их в зону боевых действий.

Так, по информации Washington Post, подобную операцию планируется начать в конце апреля. Тем не менее уточняется, что даже с западным вооружением ВСУ не удастся атаковать российские войска по всей линии действий.

Ранее СМИ сообщали, что причина больших потерь в рядах украинской армии в Артемовске заключается в отсутствии возможности эвакуировать раненых.

До этого в Минобороны рассказали, что за сутки "Южная" группировка войск Вооруженных сил РФ уничтожила на донецком направлении до 190 украинских военнослужащих.

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