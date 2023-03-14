В ЛНР заявили, что ВСУ активизировали работу ДРГ на сватовско-кременском направлении

Фото: AP Photo/Serhii Nuzhnenko

На сватовско-кременском направлении заметили активизацию деятельности диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"С улучшением погодных условий на сватовско-кременском участке активизировались ДРГ противника. Диверсионные группы вооруженных формирований Украины работают в течение суток по 5–8 человек", – цитирует его ТАСС.

По словам Марочко, ДРГ украинской стороны пользуются БПЛА, а также средствами спутниковой связи.

Ранее подполковник рассказал, что в армию Украины вербуют женщин с химическим и биологическим образованием. Он отметил, что Киев также обращает внимание на тех, кто имел гражданское образование в сфере химии, биологии, биотехнологии и ветеринарной медицины.

Марочко добавил, что чаще всего на военную службу берут женщин в возрасте от 22 до 45 лет.

Более 400 солдат и офицеров потеряли ВСУ за сутки в зоне спецоперации

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!