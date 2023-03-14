Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Власти Украины решили продолжать удерживать Артемовск (украинское название – Бахмут. – Прим. ред.). Президент страны Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором и было принято соответствующее решение.

"Рассматривая ход оборонительной операции на бахмутском направлении, все члены ставки выразили общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города", – рассказали в офисе украинского лидера.

Ранее боец ЧВК "Вагнер" сообщил о скором обрушении украинской обороны в направлении Часова Яра под Артемовском. По его словам, ВСУ задействуют против российских солдат авиацию, в том числе вертолеты, которые атакуют живую силу, а также окопы и лесопосадки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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