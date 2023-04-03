Россиянам рассказали о популярных видах мошенничества на российских маркетплейсах

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Мошенники стали обманом выяснять логины и пароли россиян на маркетплейсах под предлогом подтверждения доставки. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на специалистов по информационной безопасности.

Один из пользователей, который стал жертвой мошенничества, рассказал изданию, как злоумышленники вышли с ним на связь. По его словам, это произошло после покупки PlayStation VR2 на Ozon. Мошенник представился продавцом и убедил пользователя в том, что ему необходимо подтвердить доставку. Для этого он попросил назвать номер телефона, который был указан при регистрации на маркетплейсе, а затем и код из СМС.

Однако оказалось, что злоумышленник хотел сбросить пароль от аккаунта, чтобы завладеть им. Специалист центра аналитики внешних цифровых рисков "РТК-Солар" Александр Вураско рассказал, каким образом мошенники могут извлечь из этого выгоду.

"Когда злоумышленники получают доступ к аккаунту, они привязывают к нему свою банковскую карту и отменяют заказ, после чего деньги за товар возвращаются, но уже не на счет жертвы, а на счет мошенника", – отметил он.

В свою очередь, начальник отдела реагирования и цифровой криминалистики Angara Security Никита Леокумович предупредил россиян, что новые мошеннические схемы появляются постоянно.

По его словам, на маркетплейсах пользователю могут сообщить о том, что товар закончился, и ему должны вернуть деньги. Затем злоумышленники просят продолжить диалог в WhatsApp, чтобы якобы отправить заказ с другого склада. Пользователь переводит деньги, и лже-продавец перестает выходить на связь.

Ранее специалисты банка ВТБ выявили активность мошенников, которые сообщают россиянам о "блокировке" их ученой записи в приложении организации, а затем обещают ее восстановить и пытаются узнать данные для оформления кредита.

Злоумышленники просят клиентов предоставить им свою идентификацию и пароль, благодаря которому якобы удастся восстановить сервис.



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