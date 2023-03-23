16:31Технологии
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в онлайн-магазинах
Фото: depositphotos/eungchopan
Сбербанк назвал новую схему мошенничества через оплату товаров в онлайн-магазинах. Преступники могут взломать личный кабинет покупателя, оформить от его имени возврат денежных средств за недавний заказ и попросить вернуть якобы ошибочно переведенную сумму. Об этом рассказал банк в своем телеграм-канале.
"Клиенту магазина, который недавно получил заказ, делают возврат средств. Тут же поступает сообщение якобы от представителя магазина – просят отправить им деньги, потому что возврат был сделан по ошибке. "Сотрудник" дает реквизиты для перевода", – объяснили представители кредитной организации.
Они предупредили, что если отправить деньги, то они попадут к мошенникам.
"Если вам написал неизвестный, выдавая себя за сотрудника магазина, не вступайте в диалог. Свяжитесь с компанией по номерам с официального сайта. Используйте сложные пароли, не применяйте одинаковый пароль на разных сервисах", – посоветовал в Сбербанке.
Там добавили, что также можно сделать двухфакторную идентификацию, которая требует двойное подтверждение при входе на сайт.
Ранее Сбербанк предупредил своих клиентов о новых видах телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят жертвам и притворяются сотрудниками полиции или ФСБ. Затем мошенники заявляют, что сотрудник банка якобы украл личные данные клиента и от его лица переводит деньги ВСУ.
Мошенники стали чаще звонить клиентам российских банков, подпавших под санкции
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