Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в онлайн-магазинах

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Сбербанк назвал новую схему мошенничества через оплату товаров в онлайн-магазинах. Преступники могут взломать личный кабинет покупателя, оформить от его имени возврат денежных средств за недавний заказ и попросить вернуть якобы ошибочно переведенную сумму. Об этом рассказал банк в своем телеграм-канале.

"Клиенту магазина, который недавно получил заказ, делают возврат средств. Тут же поступает сообщение якобы от представителя магазина – просят отправить им деньги, потому что возврат был сделан по ошибке. "Сотрудник" дает реквизиты для перевода", – объяснили представители кредитной организации.

Они предупредили, что если отправить деньги, то они попадут к мошенникам.

"Если вам написал неизвестный, выдавая себя за сотрудника магазина, не вступайте в диалог. Свяжитесь с компанией по номерам с официального сайта. Используйте сложные пароли, не применяйте одинаковый пароль на разных сервисах", – посоветовал в Сбербанке.

Там добавили, что также можно сделать двухфакторную идентификацию, которая требует двойное подтверждение при входе на сайт.

Ранее Сбербанк предупредил своих клиентов о новых видах телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят жертвам и притворяются сотрудниками полиции или ФСБ. Затем мошенники заявляют, что сотрудник банка якобы украл личные данные клиента и от его лица переводит деньги ВСУ.

Мошенники стали чаще звонить клиентам российских банков, подпавших под санкции

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