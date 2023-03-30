Россиян предупредили о новой уловке мошенников для оформления кредита

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Специалисты банка ВТБ выявили активность мошенников, которые сообщают россиянам о "блокировке" их ученой записи в приложении организации, после чего обещают ее восстановить и пытаются узнать данные для оформления кредита. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

Злоумышленники просят клиентов предоставить им свою идентификацию и пароль, благодаря которому якобы удастся восстановить сервис.

"На самом деле таким образом они пытаются войти в учетную запись или оформить и подтвердить онлайн-заявку на кредит и вывести деньги на свои счета", – предупредил банк.

Вице-президент ВТБ Ольга Цегельная посоветовала остановить общение с мошенниками, связаться с банком и уточнить у него информацию.

В банке добавили, что злоумышленники могут вынудить оформить кредит, после чего перевести денежные средства на неизвестные счета.

Ранее Сбербанк рассказал о новой схеме мошенничества через оплату товаров в онлайн-магазинах. Преступники могут взломать личный кабинет покупателя, оформить от его имени возврат денежных средств за недавний заказ и попросить вернуть якобы ошибочно переведенную сумму.

Роскомнадзор планирует внедрить новую систему блокировки телефонных мошенников

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