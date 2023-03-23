Аналитик назвал причины, по которым россияне ведутся на обман мошенников

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Люди ведутся на уловки мошенников из-за своего мышления. Некоторые россияне слишком доверчивы, и злоумышленники этим пользуются. Об этом радио КП рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"Они ищут тех, кто поддается на уговоры. Это уже обманутые мошенниками люди, которые помечены у первых в специальных базах. В данном случае они не рискуют своими деньгами, им кажется, что они помогают правоохранительным органам и мстят тем самым мошенникам, которые их когда-то обманули", – заявил Муртазин.

Он добавил, что такие люди фактически становятся соучастниками преступления. Злоумышленники, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, заставляют своих жертв обналичивать деньги. Дальше введенные в заблуждение люди относят их в конвертах или кидают в почтовый ящик, даже не подозревая, что сами помогли обмануть других людей.

Ранее начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин рассказал, что банк выявил новую схему с обналичиванием денег. По его словам, мошенники представляются сотрудниками органов государственной безопасности и приглашают россиян, которые уже до этого пострадали от рук злоумышленников, на работу. В случае согласия мошенники получают данные карты своего якобы работника и используют его в качестве дроппера, через которого обналичиваются украденные деньги.



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