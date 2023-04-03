Взрыв в Петербурге подтвердил, что Киев использует террористические методы – МИД РФ

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Причастность Украины к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге подтверждает использование Киевом террористических методов. Соответствующее заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой опубликовано на сайте ведомства.

"Решительно осуждаем варварский террористический акт, в результате которого 2 апреля в Санкт-Петербурге погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, и еще 32 человека пострадали", – прокомментировала Захарова.

Она выразила соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. А также пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этом инциденте.

Захарова подчеркнула, что в настоящее время следствие занимается расследованием данного преступления. Кроме того, она уверена, что виновные понесут соответствующее наказание.

По словам представителя российского МИД, причастность киевского режима и Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Алексея Навального к теракту подтверждает, что Украина использует террористические методы.

Захарова добавила, что государства и международные организации, которые по-настоящему осуждают терроризм и ратуют за безопасность работы журналистов и блогеров, должны дать принципиальную оценку произошедшему теракту.

2 апреля произошел взрыв в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В результате этого инцидента погиб военкор Максим Фомин, который известен под псевдонимом Владлен Татарский.

По предварительным данным, взрывное устройство было установлено в подарке – статуэтке, которую во время вечера преподнесли военкору.

По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. Позднее дело переквалифицировали на террористический акт.

По подозрению в совершении теракта была задержана 26-летняя Дарья Трепова. На допросе девушка призналась, что принесла в заведение статуэтку, которая после взорвалась.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что теракт в Санкт-Петербурге был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением сторонников организованного Алексеем Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ).

В Минздраве России добавили, что количество пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге выросло до 33 человек.



Пострадавшие при взрыве в кафе в Петербурге получат денежные компенсации

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