В Белом доме заявили, что не знают об организаторах убийства Татарского

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Белый дом не владеет данными об ответственных за убийство военного корреспондента Владлена Татарского, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы видели то же самое, что и вы, но у нас нет более глубоких сведений о произошедшем и об ответственных за это. Так что у нас просто нет ничего на этот счет", – сказал он на брифинге.

2 апреля в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский – в заведении у него проходил творческий вечер. Взрывное устройство было спрятано в подарке, который во время встречи передали Татарскому.

По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Позднее дело переквалифицировали на террористический акт.

По подозрению в совершении теракта была задержана 26-летняя Дарья Трепова. На допросе девушка призналась, что принесла в заведение статуэтку, которая после взорвалась.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что теракт в Санкт-Петербурге был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением сторонников организованного Алексеем Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ).

В Минздраве России добавили, что количество пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге выросло до 33 человек.



Пострадавшие при взрыве в кафе в Петербурге получат денежные компенсации

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