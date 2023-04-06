"Московский патруль": в Подмосковье задержали похитителя велосипеда

"Готовь сани летом, а самокаты зимой" – вероятно так рассуждал серийный похититель двухколесного транспорта, которого задержали в Подмосковье.

Ни наледь, ни сугробы, ни даже камеры наблюдения не остановили охотника за велосипедами и электросамокатами, который всю зиму, по данным следствия, похищал транспорт. Сколько вылазок совершил? И как сберечь своего железного коня? Рассказали в эфире телеканала Москва 24.