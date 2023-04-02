Пять сирийских военных пострадали в результате ракетной атаки Израиля на Хомс – МО Сирии

Фото: depositphotos/trekandshoot

Пять сирийских военнослужащих получили ранения в результате ракетной атаки Израиля на провинцию Хомс в центральной части Сирии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны Сирии.

Ракетная атака была совершена в ночь с 1 на 2 апреля. В военном ведомстве уточнили, что системам ПВО Сирии удалось сбить часть ракет. В результате атаки был нанесен определенный материальный ущерб, добавили в Минобороны.

Отмечается, что это уже третья израильская атака на Сирию с четверга, 30 марта.

Так, 31 марта, в министерстве обороны Сирии сообщили, что средства ПВО сбили некоторые из израильских ракет, которые были выпущены по Дамаску.

До этого сообщалось, что базы США на востоке в Сирии, расположенные на месторождениях "Омар" и "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор, подверглись ракетному обстрелу.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!