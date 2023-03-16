В Сирии признали новые границы России с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В Сирии признали новые границы России с присоединившимися в результате референдумов территориями Донецкой и Луганской народными республиками, а также Херсонской и Запорожской областями. Об этом РИА Новости сообщил президент Сирии Башар Асад.

Сирийский лидер подчеркнул, что эти территории исторически являются российскими и что на них проживают граждане РФ. Асад добавил, что позиция Сирии в данном вопросе является четкой и непоколебимой.

Он также отметил, что Сирия признала новые регионы еще до того, как они присоединились к России.

Ранее президент Сирии во время встречи с Владимиром Путиным в Москве заявил о поддержке России в борьбе с нацистами. Асад добавил, что ранее западные страны принимали на своих землях старых нацистов, а сейчас они поддерживают новых.

До этого президент России заявил об успехах в борьбе с международным терроризмом в Сирии. Путин отметил, что подобный успех дает возможность стабилизировать социально-экономическую и внутриполитическую ситуацию в Сирии.

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