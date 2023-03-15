Президент Сирии заявил о поддержке России в борьбе с нацистами

Фото: kremlin.ru

Президент Сирии Башар Асад заявил о поддержке России в борьбе с нацистами, сообщает ТАСС.

"Я хочу сейчас воспользоваться моментом, так как это мой первый визит после [начала] спецоперации на Украине, и повторить сирийскую позицию в поддержку спецоперации против старых и новых нацистов", – сказал лидер САР в ходе встречи в Москве с Владимиром Путиным.

Глава Сирии сказал о старых и новых нацистах, так как ранее западные страны принимали на своих землях старых нацистов, а сейчас снова их поддерживают.

Ранее Владимир Путин на встрече с Башаром Асадом заявил об успехах в борьбе с международным терроризмом в Сирии.

Президент РФ отметил, что успех в борьбе с терроризмом дает возможность стабилизировать социально-экономическую и внутриполитическую ситуацию в Сирии.

Президент Сирии прибыл в Москву вечером 14 марта в аэропорт Внуково. Асада встретили спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, посол Сирии в Москве Башар Джаафари и посол России в Сирии Александр Ефимов.

Последний раз главы государств встречались в сентябре 2021 года, тогда Асад также приезжал в Москву.

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