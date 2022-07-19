Путин заявил о необходимости навсегда покончить со всеми террористами в Сирии

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Надо навсегда покончить с "Исламским государством" (организация признана террористической и запрещена в РФ) и другими террористами в Сирии. Об этом заявил Владимир Путин на трехстороннем саммите в Тегеране, передает ТАСС.

По его словам, Астанинская тройка государств, куда входят Россия, Иран и Турция, будет укреплять сотрудничество для окончательной ликвидации очагов терроризма в Сирии.

Путин прилетел в Тегеран для серии встреч с иранскими властями и трехсторонних переговоров с участием Турции. На переговорах с каждым из лидеров стран были затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, политики обсудили темы двустороннего и регионального сотрудничества.

