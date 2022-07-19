Путин, Раиси и Эрдоган начали трехсторонний саммит

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Ибрахим Раиси начали трехсторонний саммит. Об этом сообщает РИА Новости.

На трехсторонней встрече стран – гарантов Астанинского процесса Путин отметил, что накопилось немало вопросов по стабилизации ситуации в Сирии. Он также сказал, что рассчитывает обсудить эти темы в предметном и деловом ключе.

При этом российский лидер подчеркнул, что работа трех стран по разрешению этого кризиса является "весьма результативной".

"Благодаря помощи, поддержке наших стран в Сирии заметно снизился уровень насилия, возрождается мирная жизнь, постепенно идет восстановление экономики и социальной сферы", – подчеркнул Путин.

Президент России прилетел в Тегеран для серии встреч с иранскими властями и трехсторонних переговоров с участием Турции. На переговорах с каждым из лидеров стран были затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, политики обсудили темы двустороннего и регионального сотрудничества.

