Путин начал переговоры с Эрдоганом

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Владимир Путин начал переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидеры стран затронули тему вывоза зерна с Украины. Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в этом вопросе. Он отметил, что пока решены не все вопросы, но движение идет в нужном направлении.

Кроме того, главы государств на встрече обсудили сирийское урегулирование и карабахскую проблему.

Путин прилетел в Тегеран для серии встреч с иранскими властями и трехсторонних переговоров с участием Турции. Главным вопросом на переговорах будет торгово-экономическое сотрудничество с Ираном и Турцией. Кроме того, политики обсудят темы двустороннего и регионального сотрудничества.

