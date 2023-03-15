17:57Политика
Путин заявил об успехах в борьбе с международным терроризмом в Сирии
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил об успехах в борьбе с международным терроризмом в Сирии, сообщает телеканал "360".
"Благодаря нашим совместным усилиям и решающему вкладу российских вооруженных сил в Сирии достигнуты существенные результаты в борьбе с международным терроризмом", – сказал глава российского государства на встрече с лидером Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом.
Президент РФ отметил, что успех в борьбе с терроризмом дает возможность стабилизировать социально-экономическую и внутриполитическую ситуацию в Сирии.
В ходе встречи Путин добавил, что в феврале этого года сирийский народ столкнулся с очередной проблемой – землетрясением.
Ранее российский лидер заявил о необходимости навсегда покончить с "Исламским государством" (организация признана террористической и запрещена в РФ) и другими террористами в Сирии.
Путин отметил, что Астанинская тройка государств, куда входят Россия, Иран и Турция, будет укреплять сотрудничество для окончательной ликвидации очагов терроризма в Сирии.
Почти 200 самолетов с помощью для пострадавших при землетрясении прибыло в Сирию
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