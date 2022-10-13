Путин призвал активнее работать с международным банком данных по борьбе с терроризмом

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

РФ призывает азиатских партнеров к более активному сотрудничеству с международным банком данных по противодействию терроризму, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Приглашаем все азиатские страны к более тесному сотрудничеству с утвержденным по инициативе России международным банком данных для противодействия терроризму", – сказал он в ходе выступления на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который проходит в Астане.

Ранее Путин отметил важную роль Азии в формировании многополярного мира. По его словам, образование в Азии новых центров силы имеет огромное значение.

Также Путин подчеркнул, что Россия считает необходимым формирование системы равной и неделимой безопасности для всех участников международного сообщества.

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